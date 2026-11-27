26-27 ноября в армянском городе Дилиджан в рамках инициативы "Мост мира" состоялся двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении диалоговой платформы "Мост мира".

Во встрече приняли участие около 60 представителей организаций гражданского общества, медиаструктур, аналитических и экспертных кругов двух стран. Она стала пятой по счету встречей в рамках инициативы.

В течение двух дней участники провели ряд встреч и дискуссий, в ходе которых обсудили мирную повестку, согласованную на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, возможности укрепления и институционализации азербайджано-армянского мирного процесса, а также меры по формированию взаимного доверия между двумя обществами.

Участники обменялись мнениями о возможностях устойчивого экономического сотрудничества, развитии торговых и коммуникационных маршрутов на Южном Кавказе, а также по гуманитарным вопросам. В повестке дня также стояли вопросы работы с молодежью, образования и налаживания прямых и долгосрочных связей между представителями гражданских обществ двух стран.

В рамках встречи участники пятого круглого стола инициативы "Мост мира" встретились с секретарем Совета безопасности Армении Аленом Симоняном и заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном. В ходе встреч представители гражданских обществ смогли задать вопросы официальным лицам, после чего состоялось обсуждение затронутых тем.

Кроме того, дискуссии прошли в рамках тематических комитетов. Участники рассмотрели существующие проблемы и изучили дополнительные возможности для расширения сотрудничества по следующим направлениям:

Экономические вопросы и инфраструктура

Гуманитарные и социальные вопросы

Вопросы окружающей среды

Медиа

Образование, общественные нарративы и работа с молодежью

Политические и геополитические вопросы

Встреча представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении стала очередным шагом на пути укрепления прямого диалога, взаимного доверия и долгосрочного сотрудничества между двумя обществами, подтвердив важность продолжения конструктивного взаимодействия в рамках мирной повестки.

Инициатива "Мост мира" продолжит деятельность, направленную на дальнейшее укрепление сотрудничества.

Ниже представлен список участников:

Члены инициативы "Мост мира" (Армения)

Арег Кочинян - президент Совета Армении

Наира Султанян - директор Фонда развития демократии

Нарек Минасян - эксперт Совета Армении

Самвел Меликсетян - эксперт Совета Армении

Борис Навасардян - почетный президент Ереванского пресс-клуба (примет участие в онлайн-формате)

Представители гражданского общества Армении

Ален Амирханян - директор Центра окружающей среды имени Акопяна Американского университета Армении (AUA)

Арутюн Алпетян - программный директор и преподаватель Центра окружающей среды имени Акопяна Американского университета Армении (AUA), эксперт по управлению отходами

Армен Шахбазян - специалист по устойчивому развитию, особо охраняемым природным территориям и биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы (WWF) и "GOPA Consulting Group"

Беньямин Закарян - специалист по водным ресурсам Исследовательского центра ООО "GEOINFO", гидролог

Сос Хачикян - руководитель Центра междисциплинарных исследований Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист

Ашот Маркосян - главный эксперт Исследовательского центра "Амберд" Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист

Левон Бархударян - главный научный сотрудник Исследовательского центра "Амберд" Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист

Карен Саркисян - специалист по управлению Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук Армении, экономист

Эвия Ованнисян - независимый эксперт, исследователь в области инфраструктуры

Вазген Карапетян - заместитель директора Фонда "Евразия-Партнерство"

Татев Даниелян - главный редактор политических программ и телеведущая Общественного телевидения Армении

Нелли Рафаелян - журналист Центра медиаинициатив

Элеонора Саркисян - эксперт Совета Армении

Мариам Халатян - социолог Исследовательского центра "Socioscope"

Тигран Амирян - президент НПО "Лаборатория культурных и социальных нарративов"

Сатеник Мкртчян - специалист по образованию Фонда NCEDI

Роберт Гевондян - эксперт Совета Армении

Армен Петросян - эксперт по региональным вопросам Исследовательского центра "Орбели"

Эдгар Варданян - эксперт Совета Армении

Лусине Харатян - писатель и культурный антрополог

Арпи Арутюнян - руководитель проектов по правосудию и правам человека Фонда развития демократии

Ашот Меликян - председатель Комитета по защите свободы слова

Саргис Арутюнян - программный менеджер Ереванского пресс-клуба

Анна Геворгян - исследователь Центра исследований цивилизаций и культуры

Нелли Минасян - доктор философии по истории, доцент Института арменоведения Ереванского государственного университета, специалист по тюркологии

Элина Хачатурян - президент НПО "Peace Dialogue"

Члены инициативы "Мост мира" (Азербайджан)

Фархад Мамедов - заместитель председателя Правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма; директор Центра исследований Южного Кавказа.

Русиф Гусейнов - соучредитель и директор Центра Топчубашова.

Кямаля Мамедова - главный редактор новостного портала 1news.az.

Рамиль Искендерли - председатель Правления Национального форума НПО Азербайджана.

Фуад Абдуллаев - ведущий консультант Центра анализа международных отношений и мультикультурализма.

Представители гражданского общества Азербайджана

6. Егяна Гаджиева - член Правления Совета прессы Азербайджана.

7. Орхан Амашов - редактор и ведущий телеканала AnewZ.

8. Сянан Рзаев - редактор и главный политический обозреватель телеканала CBC.

9. Гамид Гамидов - медиадиректор.

10. Намиг Маилов - главный редактор Report.az.

11. Гюльбениз Ганбарова - председатель Ассоциации сельских женщин Азербайджана.

12. Айтен Гахраман - профессор Азербайджанского университета языков.

13. Шахла Исмаил - председатель Ассоциации женщин за рациональное развитие (WARD).

14. Хафиз Сафиханов - председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин".

15. Ахмед Алили - директор Центра политического анализа Кавказа.

16. Рафик Исмаилов - председатель Общественного объединения "За гражданское общество", политический аналитик.

17. Рауф Агамирзоев - член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта, эксперт по транспорту.

18. Айхан Гадашов - руководитель портала Azexport.az Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

19. Юнис Оруджев - заслуженный журналист.

20. Фуад Керимли - генеральный секретарь Платформы НПО "Global South".

21. Джасур Мадатзаде - председатель Общественного объединения "Европейский студенческий форум - Баку".

22. Эльдар Гамзали - исследователь, независимый эксперт.

23. Анар Эйюбов - заместитель директора Русской экономической школы UNEC, доктор философии по истории.

24. Мурад Мурадов - соучредитель Центра Топчубашова.

25. Амин Мамедов - представитель Общественного объединения специалистов водного хозяйства.

26. Эльман Юсифов - представитель Общественного объединения по охране природы "Экостиль-Азербайджан".

27. Орхан Бабаев - сотрудник Центра исследований Южного Кавказа.

28. Эльбрус Мусаев - оператор телеканала AnewZ.