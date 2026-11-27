Представители гражданских обществ Азербайджана и Армении провели круглый стол в Дилиджане - ФОТО
26-27 ноября в армянском городе Дилиджан в рамках инициативы "Мост мира" состоялся двусторонний круглый стол с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении диалоговой платформы "Мост мира".
Во встрече приняли участие около 60 представителей организаций гражданского общества, медиаструктур, аналитических и экспертных кругов двух стран. Она стала пятой по счету встречей в рамках инициативы.
В течение двух дней участники провели ряд встреч и дискуссий, в ходе которых обсудили мирную повестку, согласованную на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, возможности укрепления и институционализации азербайджано-армянского мирного процесса, а также меры по формированию взаимного доверия между двумя обществами.
Участники обменялись мнениями о возможностях устойчивого экономического сотрудничества, развитии торговых и коммуникационных маршрутов на Южном Кавказе, а также по гуманитарным вопросам. В повестке дня также стояли вопросы работы с молодежью, образования и налаживания прямых и долгосрочных связей между представителями гражданских обществ двух стран.
В рамках встречи участники пятого круглого стола инициативы "Мост мира" встретились с секретарем Совета безопасности Армении Аленом Симоняном и заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном. В ходе встреч представители гражданских обществ смогли задать вопросы официальным лицам, после чего состоялось обсуждение затронутых тем.
Кроме того, дискуссии прошли в рамках тематических комитетов. Участники рассмотрели существующие проблемы и изучили дополнительные возможности для расширения сотрудничества по следующим направлениям:
Экономические вопросы и инфраструктура
Гуманитарные и социальные вопросы
Вопросы окружающей среды
Медиа
Образование, общественные нарративы и работа с молодежью
Политические и геополитические вопросы
Встреча представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении стала очередным шагом на пути укрепления прямого диалога, взаимного доверия и долгосрочного сотрудничества между двумя обществами, подтвердив важность продолжения конструктивного взаимодействия в рамках мирной повестки.
Инициатива "Мост мира" продолжит деятельность, направленную на дальнейшее укрепление сотрудничества.
Ниже представлен список участников:
Члены инициативы "Мост мира" (Армения)
Арег Кочинян - президент Совета Армении
Наира Султанян - директор Фонда развития демократии
Нарек Минасян - эксперт Совета Армении
Самвел Меликсетян - эксперт Совета Армении
Борис Навасардян - почетный президент Ереванского пресс-клуба (примет участие в онлайн-формате)
Представители гражданского общества Армении
Ален Амирханян - директор Центра окружающей среды имени Акопяна Американского университета Армении (AUA)
Арутюн Алпетян - программный директор и преподаватель Центра окружающей среды имени Акопяна Американского университета Армении (AUA), эксперт по управлению отходами
Армен Шахбазян - специалист по устойчивому развитию, особо охраняемым природным территориям и биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы (WWF) и "GOPA Consulting Group"
Беньямин Закарян - специалист по водным ресурсам Исследовательского центра ООО "GEOINFO", гидролог
Сос Хачикян - руководитель Центра междисциплинарных исследований Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист
Ашот Маркосян - главный эксперт Исследовательского центра "Амберд" Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист
Левон Бархударян - главный научный сотрудник Исследовательского центра "Амберд" Армянского государственного экономического университета (ASUE), экономист
Карен Саркисян - специалист по управлению Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук Армении, экономист
Эвия Ованнисян - независимый эксперт, исследователь в области инфраструктуры
Вазген Карапетян - заместитель директора Фонда "Евразия-Партнерство"
Татев Даниелян - главный редактор политических программ и телеведущая Общественного телевидения Армении
Нелли Рафаелян - журналист Центра медиаинициатив
Элеонора Саркисян - эксперт Совета Армении
Мариам Халатян - социолог Исследовательского центра "Socioscope"
Тигран Амирян - президент НПО "Лаборатория культурных и социальных нарративов"
Сатеник Мкртчян - специалист по образованию Фонда NCEDI
Роберт Гевондян - эксперт Совета Армении
Армен Петросян - эксперт по региональным вопросам Исследовательского центра "Орбели"
Эдгар Варданян - эксперт Совета Армении
Лусине Харатян - писатель и культурный антрополог
Арпи Арутюнян - руководитель проектов по правосудию и правам человека Фонда развития демократии
Ашот Меликян - председатель Комитета по защите свободы слова
Саргис Арутюнян - программный менеджер Ереванского пресс-клуба
Анна Геворгян - исследователь Центра исследований цивилизаций и культуры
Нелли Минасян - доктор философии по истории, доцент Института арменоведения Ереванского государственного университета, специалист по тюркологии
Элина Хачатурян - президент НПО "Peace Dialogue"
Члены инициативы "Мост мира" (Азербайджан)
Фархад Мамедов - заместитель председателя Правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма; директор Центра исследований Южного Кавказа.
Русиф Гусейнов - соучредитель и директор Центра Топчубашова.
Кямаля Мамедова - главный редактор новостного портала 1news.az.
Рамиль Искендерли - председатель Правления Национального форума НПО Азербайджана.
Фуад Абдуллаев - ведущий консультант Центра анализа международных отношений и мультикультурализма.
Представители гражданского общества Азербайджана
6. Егяна Гаджиева - член Правления Совета прессы Азербайджана.
7. Орхан Амашов - редактор и ведущий телеканала AnewZ.
8. Сянан Рзаев - редактор и главный политический обозреватель телеканала CBC.
9. Гамид Гамидов - медиадиректор.
10. Намиг Маилов - главный редактор Report.az.
11. Гюльбениз Ганбарова - председатель Ассоциации сельских женщин Азербайджана.
12. Айтен Гахраман - профессор Азербайджанского университета языков.
13. Шахла Исмаил - председатель Ассоциации женщин за рациональное развитие (WARD).
14. Хафиз Сафиханов - председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин".
15. Ахмед Алили - директор Центра политического анализа Кавказа.
16. Рафик Исмаилов - председатель Общественного объединения "За гражданское общество", политический аналитик.
17. Рауф Агамирзоев - член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта, эксперт по транспорту.
18. Айхан Гадашов - руководитель портала Azexport.az Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
19. Юнис Оруджев - заслуженный журналист.
20. Фуад Керимли - генеральный секретарь Платформы НПО "Global South".
21. Джасур Мадатзаде - председатель Общественного объединения "Европейский студенческий форум - Баку".
22. Эльдар Гамзали - исследователь, независимый эксперт.
23. Анар Эйюбов - заместитель директора Русской экономической школы UNEC, доктор философии по истории.
24. Мурад Мурадов - соучредитель Центра Топчубашова.
25. Амин Мамедов - представитель Общественного объединения специалистов водного хозяйства.
26. Эльман Юсифов - представитель Общественного объединения по охране природы "Экостиль-Азербайджан".
27. Орхан Бабаев - сотрудник Центра исследований Южного Кавказа.
28. Эльбрус Мусаев - оператор телеканала AnewZ.
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