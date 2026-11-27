Южные регионы Швеции столкнулись с резким ростом цен на электроэнергию. Основными причинами подорожания стали высокие цены на газ в Европе, низкий уровень воды в водохранилищах стран Северной Европы и приостановка работы ряда атомных электростанций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по прогнозам энергоснабжающей компании God El, предстоящая зима окажется значительно дороже предыдущей для жителей южных и центральных регионов страны, включая Стокгольм и Гетеборг.

Согласно расчетам компании, в ноябре средний счет за электроэнергию для частного дома с электрическим отоплением и годовым потреблением около 20 тыс. киловатт/часов на юге Швеции составит 6300 крон (617 долларов). Это самый высокий показатель с декабря 2022 года, когда аналогичный счет достиг рекордных 7700 крон. В октябре этого года он составлял 3600 крон.

Для жителей трехкомнатных квартир расходы на электроэнергию в ноябре увеличатся с 340 до 560 крон (55 долларов).

Действующий в стране механизм государственной поддержки предусматривает компенсацию 90 процентов стоимости электроэнергии сверх установленного порога в 1,50 кроны (0,15 доллара) за киловатт/час. Таким образом, при ноябрьском счете в размере 6300 крон размер компенсации составит около 1900 крон. Выплаты ожидаются в начале будущего года.

При этом, поскольку механизм господдержки не распространяется на налоги и сборы, фактическая компенсация составит лишь немногим более 70 процентов дополнительных расходов.

В северных регионах Швеции выплаты не предусмотрены, поскольку стоимость электроэнергии там остается ниже установленного порогового значения.