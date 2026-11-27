Президент Ильхам Алиев утвердил обновленное Соглашение по морскому блоку «Абшерон»
Президент Ильхам Алиев утвердил новую редакцию Соглашения по морскому блоку "Абшерон".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно закону, принято, утверждено и разрешено к реализации измененное и составленное в новой редакции Соглашение "О разведке, разработке и долевом разделе добычи морского блока "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспийского моря" между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и компаниями TotalEnergies EP Absheron B.V., SOCAR Absheron и ADNOC International ProjectCo 1 RSC Limited, подписанное 26 сентября 2026 года в городе Баку.
Гарантии и обязательства Правительства Азербайджанской Республики, предоставленные Кабинетом министров Подрядным сторонам Соглашения по первоначальной редакции Соглашения, подписанной 27 февраля 2009 года, и принятые вместе с указанной редакцией Соглашения Законом Азербайджанской Республики от 22 мая 2009 года № 814-IIIQ, остаются в силе.
Принимаются и утверждаются 12 Приложений к основному тексту Соглашения, а также разрешается их реализация.
После вступления закона в силу соглашение и приложения приобретают силу закона, а правительственная гарантия сохраняет силу закона Азербайджанской Республики.
Если соглашением не предусмотрено иное, его положения, положения правительственной гарантии и приложений в течение всего срока действия соглашения имеют преимущественную силу перед нормами других действующих или принимаемых в будущем законов, указов и административных распоряжений Азербайджана, которые им не соответствуют или противоречат.
После вступления закона в силу все иные права и обязательства, которые могли быть предоставлены в рамках ранее заключенных соглашений, контрактов или аналогичных документов в отношении любой части контрактной площади, предусмотренной соглашением, аннулируются с учетом статьи 2 закона и положений соглашения о правовых последствиях его изменения и изложения в новой редакции.
При этом подрядным сторонам предоставляется исключительное право на проведение нефтегазовых операций на контрактной площади в соответствии с условиями соглашения, правительственной гарантии и приложений и на протяжении всего срока их действия.
Права и интересы, приобретенные подрядными сторонами или их правопреемниками на основании соглашения, правительственной гарантии и приложений, не могут быть изменены, исправлены или ограничены без предварительного согласия подрядных сторон.
Для осуществления прав и выполнения обязательств, предусмотренных соглашением, его участникам предоставляются все необходимые лицензии, таможенные разрешения, визы и иные полномочия и разрешения.
Любые дополнения, поправки и изменения в соглашение или приложения могут вноситься только с письменного согласия сторон в соответствии с условиями и положениями соглашения.
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