Популярный азербайджанский исполнитель, композитор и хитмейкер Мурад Ариф вновь порадует поклонников большим сольным концертом. 8 марта 2027 года, в Международный женский день, артист выйдет на сцену Дворца Гейдара Алиева с особенной концертной программой "Бриллианты".

Как передает Day.Az, об этомговорится в сообщении пресс-службы артиста.

Праздничный вечер обещает стать настоящим музыкальным подарком для прекрасной половины человечества. Мурад Ариф исполнит свои самые известные песни и хиты, которые давно полюбились слушателям. Зрителей ждёт атмосфера музыки, любви, красоты и ярких эмоций.

Особым украшением вечера станут выступления с приглашёнными артистами и музыкальными партнёрами певца и интересные творческие сюрпризы.

Название концерта "Бриллианты" символично и посвящено женщинам, в честь которых состоится праздничный вечер. Любимые песни, красивые мелодии и атмосфера праздника призваны сделать концерт особенным для зрителей.

Название концерта "Бриллианты" символично: ведь именно так хочется назвать женщин, которым и будет посвящён этот праздничный вечер. Красивые мелодии, любимые песни и особая атмосфера обещают сделать 8 марта незабываемым для всех гостей концерта.

"Настоящие бриллианты не нуждаются в оправе, а настоящие чувства - в словах. Иногда достаточно одной красивой песни, чтобы сказать самое главное", - отметил Мурад Ариф.

Тем временем артист продолжает удивлять поклонников музыкальными премьерами, представив новый альбом HOQQA, а также видеоклип на совместную с ProMete композицию Yer Adamı. Автором музыки и слов песни выступил сам Мурад Ариф, режиссёром клипа стал Фархад Али.

Видеоработа получилась мистической и насыщена символами. По сюжету Мурад Ариф оказывается в тёмном лесу, где ищет собственный путь, духовную истину и правильную дверь. В финале создаётся ощущение, будто герой переходит из одного мира в другой. В новый альбом HOQQA вошёл новый дуэт с заслуженным артистом Азербайджана Аббасом Багировым, а также обновлённые версии композиций Saçların, Həyat Yoldaşımsan и ÇALXALA, ремикс которого подготовили корейские диджеи Jason и Sun B.