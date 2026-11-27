Азербайджан и Китай обсудили ход совместного исследования по развитию электроэнергетической сети Азербайджана, а также перспективы расширения сотрудничества в этой сфере.

Как говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана, стороны рассмотрели текущий статус исследования, приоритеты следующего этапа сотрудничества и возможности расширения совместной деятельности, передает Day.Az.

Находящийся с визитом в Китае министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился в Пекине с президентом Китайского института планирования и проектирования электроэнергетики (EPPEI) Чжоу И (Zhou Yi).

В ходе встречи была подчеркнута значимость исследования для интеграции новых солнечных и ветровых электростанций в энергосистему страны, а также обеспечения ее устойчивости.

Отметим, что сотрудничество с институтом осуществляется в рамках Соглашения об исследовании электроэнергетической сети Азербайджана, подписанного в 2025 году между Министерством энергетики страны и EPPEI. Представление итогового отчета по результатам исследования ожидается в ближайшее время.

В рамках визита министр энергетики также ознакомился с деятельностью института и реализуемыми им проектами.

EPPEI - консалтинговая организация, работающая в энергетической сфере на протяжении 70 лет. В институте трудятся около 300 аналитиков и инженеров, специализирующихся на различных направлениях энергетики - от традиционной до возобновляемой. Из них 140 имеют ученую степень доктора философии (PhD), а 240 обладают высшими профессиональными квалификационными званиями.

Институт проводит стратегические исследования и разрабатывает рекомендации в области энергетической политики и планирования, помогая преобразовывать долгосрочные цели развития отрасли в конкретные меры и практические планы.

В последние годы EPPEI подготовил ряд исследований в сфере энергетической политики и планирования. Среди наиболее значимых - пятилетний план развития электроэнергетического сектора Китая и исследования реформы рынка электроэнергии.

Кроме того, институт помогает предприятиям и финансовым учреждениям выявлять новые возможности в условиях трансформации энергетического сектора.