Земельный участок площадью 8,7870 гектара в поселке Гызылдаш Гарадагского района Баку определен в качестве территории возобновляемых источников энергии для строительства ветроэлектростанции мощностью 70 МВт.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, передает Day.Az.

Согласно документу, из общей площади участка 7,6154 гектара относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, а 1,1716 гектара - к категории земель промышленного, транспортного, коммуникационного, оборонного и иного назначения.

Министерство энергетики должно провести мероприятия по выбору производителя электроэнергии на определенной территории в соответствии с требованиями "Правил выбора производителя электрической энергии на территории возобновляемых источников энергии".

Разрешение на строительство ветроэлектростанции должно быть получено в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом Азербайджана в срок, предусмотренный статьей 6.7 закона "Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электрической энергии", со дня вступления решения в силу - 27 ноября 2026 года.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре должен уведомить Кабинет министров о выдаче разрешения на строительство в течение трех дней со дня его получения. Если разрешение не будет выдано в установленный срок, уведомление должно быть направлено в течение трех дней после истечения этого срока.

Отметим, что согласно законодательству, в решении об определении земельного участка или водного объекта в качестве территории возобновляемых источников энергии устанавливается срок не более двух лет для получения разрешения на строительство электростанции. Этот срок может быть продлен не более чем на один год уполномоченным органом на основании обоснованного обращения соответствующего органа.