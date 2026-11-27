https://news.day.az/world/1877659.html

Необычный ловец мяча из Пакистана покорил интернет - ВИДЕО

Житель региона Сват в Пакистане стал сенсацией в интернете после того, как во время крикетного матча поймал мяч одной рукой, находясь на заднем сиденье движущегося мотоцикла.