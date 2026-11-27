В районе города Захедан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана был перехвачен американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как сообщает администрация провинции Систан и Белуджистан, об этом заявил заместитель начальника полиции провинции Али Халилобади, передает Day.Az.

По его словам, беспилотник был безопасно посажен на землю соответствующими силами страны.

Представитель полиции не раскрыл подробностей произошедшего.

Отметим, что новое обострение напряженности в отношениях между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что они стали ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.