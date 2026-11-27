Начиная с 13-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, на отдельных матчах будет задействован второй ассистент VAR (AVAR-2).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), решение принято на основании официального обращения Судейского комитета АФФА.

Присутствие AVAR-2 в комнате VAR будет носить исключительно обучающий характер. Арбитр будет наблюдать за работой коллег, не участвуя в оценке игровых эпизодов и принятии решений.

Назначения AVAR-2 на матчи 13-го тура:

"Нефтчи" - "Зиря"

AVAR-2: Фарида Лутфалиева.

"Сабах" - "Араз-Нахчыван"

AVAR-2: Ислам Мамедов.

"Карабах" - "Сумгайыт"

AVAR-2: Нияз Ахмедов.