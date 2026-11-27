https://news.day.az/sport/1877671.html В чемпионате Азербайджана появится второй ассистент VAR Начиная с 13-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, на отдельных матчах будет задействован второй ассистент VAR (AVAR-2). Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), решение принято на основании официального обращения Судейского комитета АФФА.
В чемпионате Азербайджана появится второй ассистент VAR
Начиная с 13-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, на отдельных матчах будет задействован второй ассистент VAR (AVAR-2).
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), решение принято на основании официального обращения Судейского комитета АФФА.
Присутствие AVAR-2 в комнате VAR будет носить исключительно обучающий характер. Арбитр будет наблюдать за работой коллег, не участвуя в оценке игровых эпизодов и принятии решений.
Назначения AVAR-2 на матчи 13-го тура:
"Нефтчи" - "Зиря"
AVAR-2: Фарида Лутфалиева.
"Сабах" - "Араз-Нахчыван"
AVAR-2: Ислам Мамедов.
"Карабах" - "Сумгайыт"
AVAR-2: Нияз Ахмедов.
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