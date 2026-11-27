Азербайджанский спортсмен Айдын Алибеков стал победителем международного турнира по выездке в Москве.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию конного спорта Азербайджана, на соревнованиях в конном центре "Виват, Россия!" спортсмен выступил на четырех молодых лошадях.

В первый день турнира в категории четырехлетних лошадей Алибеков занял первое место на "Viracocha S" (92%) и третье на "Belle Fleur" (84,4%).

В категории пятилетних лошадей спортсмен занял первое место на "Рохуше" (83,6%) и второе на "Dancing Rose" (82,2%).

Во второй день в категории четырехлетних лошадей Алибеков занял третьи места на "Viracocha S" (91%) и "Belle Fleur" (83,6%).

В категории пятилетних лошадей всадник занял второе место на "Dancing Rose" (83,4%) и третье на "Рохуше" (81,6%).

По итогам двух дней Айдын Алибеков стал победителем как в отдельных соревнованиях, так и в абсолютном зачете соревнований на молодых лошадях.