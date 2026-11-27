Генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA Жасурбек Чориев представил стратегию развития транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия на форуме Trans-Caspian Corridor Industry & Investment Forum 2026, состоявшемся в китайском городе Чжэнчжоу.

Как передает Day.Az со ссылкой на TRACECA, форум прошел в рамках 23-й Китайской международной выставки транспорта и логистики и Недели логистической отрасли. Организаторами выступили Китайская ассоциация коммуникаций и транспорта и Beijing Trans-Eurasia International Freight Forwarding Co., Ltd.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, дипломатических миссий, отраслевых ассоциаций, а также ведущих логистических, железнодорожных и технологических компаний Китая и стран Евразийского региона.

Жасурбек Чориев представил доклад на тему "Общая стратегия развития коридора Европа - Кавказ - Азия, многосторонние механизмы упрощения транзита и планы региональной взаимосвязанности".

В своем выступлении он отметил, что на фоне переориентации глобальных цепочек поставок Транскаспийский маршрут перестал быть просто альтернативным направлением и стал стратегической необходимостью для евразийской торговли.

Также генеральный секретарь обратил внимание на институциональную особенность TRACECA как межправительственной организации, деятельность которой основывается на юридически обязательном Основном многостороннем соглашении 1998 года.

Особое внимание в презентации было уделено Стратегии развития международного транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия на 2027-2036 годы, которая в настоящее время проходит процедуру согласования с государствами-членами.

Документ предусматривает переход TRACECA от координации национальных действий к активному управлению развитием коридора с использованием измеримых показателей. В частности, стратегия предусматривает следующие целевые показатели:

- сократить время пересечения границ до двух часов или менее к 2030 году;

- уменьшить общее время доставки грузов по отдельным маршрутам на 30 процентов к 2036 году;

- перевести 80 процентов транспортных документов в цифровой формат к 2032 году;

- удвоить долю контейнерных перевозок и довести долю экологичного транспорта до 20 процентов к 2036 году.

Для достижения этих целей TRACECA внедряет ряд инструментов, включая систему мониторинга эффективности коридора (Corridor Performance Monitoring System), матрицу узких мест и пропускной способности коридора (Corridor Bottleneck and Capacity Matrix), а также цифровую экосистему платформ коридора (Corridor Digital Ecosystem of Platforms).

Кроме того, предусмотрены механизмы привлечения капитала через Фонд TRACECA и Деловой совет TRACECA.

На форуме также выступили торговый представитель посольства Азербайджана в Китае Теймур Надироглу, заместитель генерального секретаря Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" Саут Шыныбаев, а также руководители крупных китайских корпораций, работающих в сферах мультимодальных перевозок, системы TIR, электротранспорта и интеллектуального логистического оборудования.

Отдельная часть выступления Жасурбека Чориева была посвящена перспективам углубления сотрудничества с Китаем, который является крупнейшим рынком отправления и назначения грузов Среднего коридора.

Генеральный секретарь обозначил возможности технологического сотрудничества в сфере интеллектуальной логистики, участия китайского бизнеса в реализации приоритетных инфраструктурных проектов TRACECA на 2027-2030 годы, а также перспективы официального оформления диалога путем предоставления Китаю статуса наблюдателя в рамках Основного многостороннего соглашения TRACECA.