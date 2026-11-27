https://news.day.az/world/1877705.html Серж Саргсян ругает новую Конституцию Армении. Сам-то он её читал? В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Саргсян ругает проект новой Конституции Армении. Day.Az представляет публикацию: Ого, экс-президент Серж Саргсян - великий "знаток" конституционного права и бывший слесарь с золотыми руками (и, видимо, еще более золотыми карманами) - вдруг прозрел.
Серж Саргсян ругает новую Конституцию Армении. Сам-то он её читал?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Саргсян ругает проект новой Конституции Армении.
Day.Az представляет публикацию:
Ого, экс-президент Серж Саргсян - великий "знаток" конституционного права и бывший слесарь с золотыми руками (и, видимо, еще более золотыми карманами) - вдруг прозрел.
Проект новой Конституции, оказывается, "очень плохой документ".
Интересно, а Сержик вообще открывал этот текст дальше заголовка? Или просто по старой памяти вспомнил, как сам когда-то лихо, с размахом и без лишней скромности переписывал Основной закон под себя?
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