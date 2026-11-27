В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Саргсян ругает проект новой Конституции Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Ого, экс-президент Серж Саргсян - великий "знаток" конституционного права и бывший слесарь с золотыми руками (и, видимо, еще более золотыми карманами) - вдруг прозрел.

Проект новой Конституции, оказывается, "очень плохой документ".

Интересно, а Сержик вообще открывал этот текст дальше заголовка? Или просто по старой памяти вспомнил, как сам когда-то лихо, с размахом и без лишней скромности переписывал Основной закон под себя?