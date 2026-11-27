Турецкая государственная компания BOTAŞ продлила лицензию на импорт природного газа из Ирана до 18 апреля 2032 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, годовой объем поставок останется на уровне 10 млрд кубометров, а ценовая формула не изменится.

По данным Bloomberg, речь идет о продлении 25-летнего контракта с Национальной иранской газовой компанией, срок действия которого истек в июле.

При этом доля Ирана в газовом импорте Турции сокращается. В 2025 году она составила 13,2%, или 7,7 млрд кубометров.

Сделка заключена на фоне морской блокады иранских портов со стороны США.

Ранее министр финансов Турции Мехмет Шимшек пояснял, что Анкара не перечисляет Тегерану наличные средства. Деньги поступают на контролируемый счет и могут использоваться только для закупки разрешенных товаров, включая продовольствие и медикаменты.