Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Теймур Мусаев совершил поездку в Агдамский и Гёйгёльский районы с целью ознакомления с операциями по гуманитарному разминированию, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях, а также с учебным потенциалом Агентства.

Как передает Day.Az, в рамках поездки заместителя премьер-министра сопровождал председатель Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

В ходе ознакомления с операциями по разминированию, проводимыми на территории села Намирли Агдамского района, Вугар Сулейманов представил заместителю премьер-министра подробную информацию об организации и ходе выполнения операций, достигнутых результатах и возникающих трудностях. Также была предоставлена информация о методах, применяемых при очистке территорий, загрязненных минами и другими взрывоопасными боеприпасами, используемых технических средствах, мерах, принимаемых для повышения эффективности операций, и текущем состоянии работ по ограждению территорий в целях обеспечения безопасности населения.

В рамках поездки Теймур Мусаев ознакомился с материально-техническими возможностями и инфраструктурой Агдамской мобильной базы ANAMA, а также с условиями, созданными для управления и координации операций.

Затем, посетив Гёйгёльский район, заместитель премьер-министра ознакомился с деятельностью и текущими условиями Гёйгёльского учебного центра ANAMA. Была представлена подробная информация об учебной инфраструктуре центра, условиях, созданных для организации тренингов, используемом учебном оборудовании и полигонах для проведения практических занятий. Также было доведено до внимания о работе, проводимой в направлении подготовки специалистов в сфере разминирования, повышения знаний и навыков оперативного состава и организации учебного процесса в соответствии с международными стандартами.

Было отмечено, что устранение минной опасности и угрозы других взрывоопасных боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях имеет важное значение с точки зрения обеспечения безопасности населения, реализации инфраструктурных проектов, восстановления социально-экономической деятельности и устойчивого осуществления процесса Великого возвращения.

Ознакомление, проведенное в рамках поездки, имело важное значение с точки зрения оценки на месте текущего состояния деятельности по гуманитарному разминированию, достигнутых в этой сфере результатов и предстоящих приоритетных задач.