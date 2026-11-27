Первое судебное заседание по уголовному делу Ислама Рзаева и Азадa Балаева завершилось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, адвокаты обоих обвиняемых ходатайствовали о переводе своих подзащитных под домашний арест и проведении судебного следствия в закрытом режиме.

Государственный обвинитель, в свою очередь, заявил, что ходатайства необоснованны. Он предложил передать дело на судебное рассмотрение, отметив, что в ходе предварительного следствия нарушений закона допущено не было.

Председательствующий судья Халик Мамедов не удовлетворил ходатайства адвокатов.

Основное судебное заседание назначено на 11 декабря. Судебное следствие будет проходить в открытом режиме.

Отметим, что Ислам Рзаев, занимавший должность главы исполнительной власти Балакенского района в течение 14 лет, был задержан в возрасте 60 лет в ходе специальной операции, проведенной СГБ.

Он стал десятым главой исполнительной власти, арестованным за должностные преступления за последние семь лет.