Известный немецкий экономист, профессор Моритц Шуларик, президент Института мировой экономики в Киле, выступил с радикальным предложением по спасению немецкого автопрома. Он заявил, что концерн Volkswagen следует продать китайским инвесторам именно сейчас - пока компания "еще чего-то стоит". По его мнению, промедление грозит стремительным обесцениванием этого национального актива, сообщает Carnewschina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поводом для столь жесткой оценки стало тяжелое финансовое положение автогиганта. Концерн несет серьезные убытки из-за падения продаж на некогда сверхприбыльном рынке Китая, жесткой конкуренции со стороны местных брендов в Европе и колоссальных затрат на форсированный переход к производству электромобилей. Экономист опасается, что без решительных мер Volkswagen рискует стремительно обесцениться, превратившись в пассив для страны.

При этом Шуларик поставил жесткое условие: главным приоритетом должно стать сохранение производства автомобилей именно в Германии, вне зависимости от смены собственника. В качестве потенциального покупателя он ранее допускал китайские бренды вроде BYD, однако сразу оговорился, что это лишь теоретическое предположение - никаких переговоров о продаже нет.

Идею уже жестко раскритиковали представители немецкой автоиндустрии. Эксперт Стефан Братцель заявил, что продажа VW означала бы фактический отказ Германии от собственного автопрома; вместо этого немецкие и китайские компании должны сотрудничать как равные партнеры. Официально в Volkswagen предложение комментировать отказались.

Финансовое положение Volkswagen резко ухудшилось из-за падения продаж в Китае примерно на 30% за девять месяцев 2026 года.