В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках проекта "Лекция в музее" прошел вечер на тему "Секреты искусства мозаики".

Как передает Day.Az, лекция, представленная известным мастером мозаики, художником Эмирханом Мамедвелиевым, была организована в связи с выставкой "Мозаичный мир Огтая Шихалиева. Мозаика. Живопись. Керамика", посвящённой 95-летию со дня рождения народного художника Огтая Шихалиева, говорится в сообщении пресс-службы музея.

В ходе лекции была представлена подробная информация об истории мозаичного искусства, его эстетических особенностях, художественных выразительных возможностях и роли в монументальном искусстве. Также были освещены совместный творческий путь Эмирхана Мамедвелиева и Огтая Шихалиева, их художественное сотрудничество и вклад в развитие монументального искусства Азербайджана.

В завершение лекции участники ознакомились с выставкой и смогли ближе познакомиться с произведениями, отражающими богатое творческое наследие Огтая Шихалиева.

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