В Абшеронском районе полиция провела операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает Day.Az, в результате мероприятий были задержаны C.Сафарли, Р.Нагизаде, Н.Мехтиев, М.Мамедов, С.Рзаев, Э.Зейналов, Ф.Ибадлы и С.Мусаева.

У них в общей сложности обнаружили 4 килограмма 200 граммов наркотических веществ, а также 50 таблеток, содержащих психотропные вещества.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.