https://news.day.az/society/1877734.html Полиция провела операцию против наркоторговцев в Абшероне - ВИДЕО В Абшеронском районе полиция провела операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Как сообщает Day.Az, в результате мероприятий были задержаны C.Сафарли, Р.Нагизаде, Н.Мехтиев, М.Мамедов, С.Рзаев, Э.Зейналов, Ф.Ибадлы и С.Мусаева.
Полиция провела операцию против наркоторговцев в Абшероне - ВИДЕО
В Абшеронском районе полиция провела операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Как сообщает Day.Az, в результате мероприятий были задержаны C.Сафарли, Р.Нагизаде, Н.Мехтиев, М.Мамедов, С.Рзаев, Э.Зейналов, Ф.Ибадлы и С.Мусаева.
У них в общей сложности обнаружили 4 килограмма 200 граммов наркотических веществ, а также 50 таблеток, содержащих психотропные вещества.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
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