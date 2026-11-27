Некоторые предустановленные на смартфоны под управлением операционной системы (ОС) Android программы Google могут оказаться бесполезными для пользователей. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналист медиа Санья Шах включила в список необязательных приложений Google Meet и Google TV. Первое предназначено для проведения видеоконференций, второе объединяет контент различных стриминговых платформ. При отсутствии необходимости в этих функциях программы можно удалить.

Также Шах отказалась от использования фирменной клавиатуры Google Gboard из-за некорректной работы функции автоматического исправления текста. Журналист предпочла встроенную клавиатуру смартфонов Samsung, которая предлагает широкие возможности персонализации.

В список попало и приложение Google One, предназначенное для управления облачным хранилищем. Специалист напомнила, что контролировать объем свободного пространства можно через сайт сервиса, а управлять резервным копированием - через настройки Android. Она уточнила, что удаление программы не приводит к отмене подписки или потере сохраненных данных.

Еще одним необязательным приложением назвали Google Home, с помощью которого можно управлять устройствами умного дома. Для пользователей, не имеющих совместимой техники, необходимости в этой программе практически нет. Шах подчеркнула, что при настройке нового смартфона стоит ориентироваться на собственные сценарии использования устройства и избавляться от невостребованных приложений.