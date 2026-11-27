В будущем году Азербайджан станет сопредседателем СНГ, а в 2028 году впервые примет на себя председательство в Содружестве.

Как передает Day.Az, об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в беседе с журналистами на полях заседания Экономического совета СНГ в Москве.

"Не было, чтобы Азербайджан и Армения претендовали на председательство", - сказал он, пояснив, что прежде этому препятствовали разногласия между двумя странами. По его словам, после Азербайджана Премьер-министр Армении Никол Пашинян также выразил готовность своей страны принять председательство в 2029 году.