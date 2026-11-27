27 ноября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился делегацию во главе с государственным министром по иностранным делам Государства Катар Султаном бин Саадом Аль-Мурейхи.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-катарских отношений.

Стороны также подчеркнули важность сотрудничества в рамках международных организаций, в частности взаимодействия в рамках Организации исламского сотрудничества.

С удовлетворением было отмечено участие Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), прошедшем в Баку 15 октября 2026 года.

На встрече противоположная сторона также была проинформирована о приоритетах председательства Азербайджана в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2027 году и предстоящем в Баку Саммите ОИС.

Наряду с этим состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке и в других регионах, вопросах региональной и международной безопасности, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день также состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Катара. Политические консультации с азербайджанской стороны возглавил заместитель министра Ялчин Рафиев, а с катарской - государственный министр по иностранным делам Султан бин Саад Аль-Мурейхи. В рамках консультаций были обсуждены различные аспекты двусторонних отношений, в том числе возможности сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.