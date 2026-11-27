28 ноября в столице Узбекистана Ташкенте стартует финальный этап Кубка мира по боксу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, на шестидневном турнире национальную сборную представят Наби Искендеров (70 кг) и Магомед Абдуллаев (+90 кг). Спортсмены выступят под руководством главного тренера Равшана Ходжаева и тренера Этибара Абдуллаева.

В решающем этапе серии Кубка мира 2026 года, организованной World Boxing, в каждой весовой категории выступят восемь боксеров. Одно место предоставлено Узбекистану как принимающей стране, еще семь распределены по результатам предыдущих этапов в Бразилии и Китае.

В преддверии Кубка мира азербайджанские боксеры прошли 12-дневный международный учебно-тренировочный сбор в Ташкенте.