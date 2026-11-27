Стала известна степень серьезности травмы защитника "Сабаха" Акима Зедадки, полученной в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу против испанской "Барселоны".

Как передает Day.Az, на запрос İdman.biz ответил руководитель пресс-службы "Сабаха" Эльнур Гамидов.

"Травма Зедадки не носит серьезного характера. Велика вероятность, что он пропустит завтрашний матч. Однако к последующим встречам футболист может восстановиться", - заявил представитель клуба.

Напомним, что в матче с "Барселоной" Зедадка из-за травмы был вынужден досрочно покинуть поле, уступив место Теллуру Муталлимову.

Отметим, что встреча 13-го тура Мисли Премьер-лиги между "Сабахом" и "Араз-Нахчываном" состоится 28 ноября и начнется в 19:00.