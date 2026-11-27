Министерство обороны Великобритании не может отыскать половину военнослужащих, находящихся в резерве, чтобы призвать их на учения. Об этом сообщила газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ожидалось, что впервые со времен холодной войны около 100 тысяч резервистов примут участие в подготовке и учениях, однако письма могут быть отправлены только половине из них, поскольку ведомство потеряло адреса военнослужащих. "Десятки тысяч ветеранов, которые должны были получить свои письма по почте, не получат их из-за административных ошибок", - говорится в статье. Собеседник издания отметил, что Минобороны Великобритании даже не знает, где они находятся в данный момент.

Уточняется, что речь идет о британцах, которые уволились из армии, однако могут быть отозваны в исключительных обстоятельствах.