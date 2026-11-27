Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Эммануэль Макрон, похоже, окончательно освоил искусство европейской политики. Если не получается убедить партнеров, можно попробовать их напугать. А если и это не помогает, всегда остается проверенный прием - объявить собственные политические проблемы общеевропейской катастрофой.

На этот раз французский президент решил устроить показательную демонстрацию принципиальности вокруг долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы. Макрон требует согласовать его до конца 2026-го, потому что дальше, видите ли, начинаются президентские выборы во Франции. И переговоры, которые технически можно продолжать еще целый год, внезапно превращаются в вопрос европейской демократии.

Как удобно!

Европейским партнерам предлагается забыть о собственных интересах, финансовых расчетах и разногласиях. Все должны срочно собраться, договориться и поставить подписи. Потому что у Макрона заканчивается политическое время, а у Европы, оказывается, нет права на собственный календарь.

Один из европейских дипломатов уже окрестил французского лидера "месье Шантаж". И, надо признать, прозвище получилось куда точнее многих официальных характеристик, которыми в Брюсселе обычно награждают друг друга.

Особенно забавно наблюдать, как человек, который еще недавно любил рассуждать о европейском суверенитете, теперь требует от всего Евросоюза подчиниться суверенному страху одного французского президента.

Макрон объясняет свою спешку демократическими соображениями. Мол, перенос переговоров на 2027 год будет недопустимым, поскольку выборы окажутся слишком близко. Переведем с политического французского на человеческий: если договориться сейчас, у действующего президента будет возможность оставить после себя нужный бюджет. Если не договориться, следующая французская власть может оказаться куда менее удобной для нынешних европейских планов.

И вот тут начинается самое интересное.

Марин Ле Пен, которую Politico называет фаворитом предстоящих выборов, еще даже не получила президентский пост, но уже заставляет Макрона нервничать так, будто ключи от Елисейского дворца у нее лежат в кармане. Французский президент, который годами рассказывал Европе о необходимости противостоять популизму, теперь сам демонстрирует, насколько сильно зависит от электоральных настроений.

Получается почти комическая картина. Макрон пытается спасти европейский бюджет от возможного влияния будущего французского президента, одновременно превращая нынешние бюджетные переговоры в инструмент собственной предвыборной страховки.

И это еще не все.

Джорджа Мелони, например, не спешит подписываться под макроновской спешкой. Итальянский премьер прямо заявляет, что согласится на новый бюджет только в том случае, если сочтет его условия справедливыми для Италии. Представьте себе такую дерзость: европейский лидер вдруг вспоминает, что у него есть собственная страна и собственные интересы.

Для Макрона, судя по всему, это уже почти саботаж.

Но ведь именно так и работает Евросоюз, когда речь заходит о деньгах. Каждый участник считает расходы, оценивает выгоды и защищает своих налогоплательщиков. И если французский президент решил, что его предвыборный график должен стать главным ориентиром для всей Европы, это еще не означает, что остальные обязаны дружно выстроиться в очередь за его политическим спасательным кругом.

Самое унизительное для Макрона заключается даже не в прозвище "месье Шантаж". Оно лишь зафиксировало то, что европейские дипломаты уже видят своими глазами: президент Франции, претендующий на роль одного из главных архитекторов европейского будущего, все чаще напоминает политика, который пытается удержать собственное настоящее.

Когда-то Макрон говорил о стратегической автономии Европы. Теперь выясняется, что стратегическая автономия заканчивается там, где начинается французская предвыборная кампания.

И если ради сохранения своих политических позиций ему приходится торопить весь Евросоюз, угрожать срывом переговоров и прикрываться демократией, то возникает вполне закономерный вопрос: кто здесь на самом деле нуждается в спасении?

Европа или сам Макрон?

Пока ответ очевиден. И именно поэтому прозвище "месье Шантаж" звучит для французского президента гораздо громче, чем все его рассуждения о европейском лидерстве.

В Брюсселе, похоже, уже поняли, что когда Макрон говорит о судьбе Европы, стоит внимательно проверить, не идет ли речь о судьбе самого Макрона.