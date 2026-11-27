https://news.day.az/society/1877736.html В Сумгайыте на заводе произошел взрыв - ВИДЕО На одном из промышленных предприятий в Сумгайыте произошел взрыв. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Musavat.com, инцидент произошел на территории ООО "Металлтехнология", расположенного в поселке Тугзавод. После взрыва на заводе возник пожар.
В Сумгайыте на заводе произошел взрыв - ВИДЕО
На одном из промышленных предприятий в Сумгайыте произошел взрыв.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Musavat.com, инцидент произошел на территории ООО "Металлтехнология", расположенного в поселке Тугзавод. После взрыва на заводе возник пожар.
Для тушения огня и предотвращения дальнейшего распространения пожара на место происшествия были направлены пожарные расчеты.
Причина произошедшего пока неизвестна.
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