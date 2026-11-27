На одном из промышленных предприятий в Сумгайыте произошел взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Musavat.com, инцидент произошел на территории ООО "Металлтехнология", расположенного в поселке Тугзавод. После взрыва на заводе возник пожар.

Для тушения огня и предотвращения дальнейшего распространения пожара на место происшествия были направлены пожарные расчеты.

Причина произошедшего пока неизвестна.