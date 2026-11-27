Топовые чипы Nvidia Blackwell, используемые для задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, обнаружили в китайских дата-центрах, связанных с Элис Хуанг и Megaspeed. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

До недавнего времени процессоры Nvidia Blackwell были самыми мощными продуктами Nvidia для дата-центров, и их доставка в Китай без лицензии США всегда была незаконной. Президент Дональд Трамп прямо заявил, что не хочет, чтобы эти чипы, которые OpenAI и Anthropic PBC используют для обучения своих самых передовых моделей, попадали в КНР.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг однажды заявил, что эти чипы слишком большие для контрабанды: стандартная двухметровая серверная стойка GB300 NVL72, в которой находятся 72 чипа Blackwell Ultra и 36 процессоров Grace, может весить более 1500 килограммов (3300 фунтов) и по размеру напоминает гигантский холодильник.

Однако подобное устройство обнаружили в дата-центре у китайской Shanghai Shuoyao - введя серийный номер продукта в общедоступную базу данных по гарантийному обслуживанию, Bloomberg выяснил, что он был произведен тайваньской компанией Gigabyte Technology Co., которая устанавливает чипы Nvidia в серверы и стойки. Как запрещенные к поставкам в Китай чипы смогли преодолеть ограничения, неизвестно. Компания отказалась отвечать на эти вопросы, сославшись на политику компании. Фирма "ведет всю свою деятельность в соответствии с применимыми законами и нормативными актами", - заявил представитель Gigabyte.

Компания Shanghai Shuoyao работает в дата-центре, связанном с Элис Хуанг, а также тесно сотрудничает с сингапурской компанией Megaspeed, в отношении которой в США ведется расследование из-за подозрений в контрабанде чипов Nvidia в Китай.