Вьетнамские деловые партнеры Trump Organization планируют построить небоскреб Trump Tower в Ханое. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с проектом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новое здание станет одним из трех проектов под брендом Трампа, которые готовятся во Вьетнаме. Рядом с Ханоем местные партнеры организации уже развивают гольф-комплекс стоимостью $1,5 млрд. Строительство еще одной башни Trump Tower планируется в Хошимине.

Все три объекта создаются без финансового участия Trump Organization. Компания зарабатывает на использовании своего бренда, операционных сборах и продажах недвижимости, пояснил один из собеседников, имеющий прямые сведения о планах.

Вчера чиновники вьетнамского правительства встретились с партнерами Trump Organization, включая Kinh Bac City Development Holding, чтобы обсудить ханойский проект. Встреча прошла вскоре после того, как Вашингтон объявил о возможных новых тарифах на вьетнамские товары в размере до 35%. Они могут быть снижены до 20% в случае заключения торговой сделки.