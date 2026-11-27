Азербайджанские шахматисты стали победителями чемпионата Тюркской шахматной ассоциации, проходившего в казахстанском городе Туркестан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в заключительном, 14-м туре мужского турнира Ниджат Абасов сыграл вничью с представителем Кыргызстана Эльдияром Орозбаевым. Набрав девять очков, азербайджанский гроссмейстер сохранил лидерство и завоевал чемпионский титул.

В женском турнире Говхар Бейдуллаева в последнем туре поделила очки с казахстанской шахматисткой Зариной Нургалиевой. Азербайджанская шахматистка завершила соревнования с десятью очками, заняв первое место.

Таким образом, представители Азербайджана завоевали чемпионские титулы как в мужском, так и в женском турнирах.

Отметим, что в каждом из турниров приняли участие по восемь шахматистов, которые сыграли 14 туров по круговой системе в два круга.