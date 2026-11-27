https://news.day.az/world/1877737.html Посол Украины в Азербайджане встретился с главой МИД Эстонии в Баку Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился в Баку с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Как передает Day.Az, об этом посол написал в публикации на своей странице в соцсети X. В публикации Гусев выразил благодарность Эстонии за неизменную поддержку Украины.
Посол Украины в Азербайджане встретился с главой МИД Эстонии в Баку
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился в Баку с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна.
Как передает Day.Az, об этом посол написал в публикации на своей странице в соцсети X.
В публикации Гусев выразил благодарность Эстонии за неизменную поддержку Украины.
Он также подтвердил свою приверженность укреплению партнерства и сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.
Отметим, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл в Азербайджан с официальным визитом. В ходе визита министр принял участие в церемонии открытия посольства Эстонии в Азербайджане.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре