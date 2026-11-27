Автор: Акпер Гасанов

В последние дни Баку оказался в центре заметной дипломатической активности со стороны стран Балтии. 25-26 ноября Азербайджан с официальным визитом посетил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, а уже сегодня в нашей столице побывал его эстонский коллега Маргус Цахкна. Совпадение этих визитов по времени само по себе заслуживает внимания, однако куда важнее их содержание.

Речь идет о последовательном расширении политического, экономического и стратегического взаимодействия балтийских государств с Азербайджаном. Особое значение имеет состоявшееся сегодня официальное открытие посольства Эстонии в Баку. Для двусторонних отношений это действительно новый этап. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены еще 20 апреля 1992 года, однако теперь Эстония переходит к формату постоянного дипломатического присутствия в Азербайджане.

Первым резидентным послом Эстонии стала Тийна Нирк. Как подчеркнул Маргус Цахкна, решение об открытии посольства было тщательно взвешенным и отражает долгосрочную заинтересованность Таллина в развитии связей с нашей страной. Впрочем, рассматривать визит Цахкны исключительно в контексте двусторонних отношений было бы слишком узко. Ведь есть широкий круг вопросов, связывающих Баку с европейскими государствами. И особенно показательно, что практически одновременно с эстонским министром в Азербайджане находился глава литовской дипломатии Кестутис Будрис.

Если сопоставить содержание двух визитов, становится очевидно, что интерес стран Балтии к Азербайджану не ограничивается каким-то одним направлением. Для Литвы важны энергетическая безопасность, торговля и транспортные коридоры. Эстония, помимо этих вопросов, уделяет особое внимание цифровизации, информационным технологиям, инновациям и образованию. Иными словами, Баку интересен не только как поставщик энергоресурсов или географически важная территория на маршруте между Европой и Азией, но и как партнер, с которым можно выстраивать долгосрочные отношения в самых разных сферах.

Именно поэтому заслуживает внимания заявление Маргуса Цахкны о том, что Эстония рассматривает Азербайджан как важную возможность для изучения опыта в энергетике и развития новых перспектив в связи с изменениями мировой торговли и экономики. Отдельно министр выделил Средний коридор Восток - Запад. В условиях перестройки международных логистических маршрутов значение транспортной инфраструктуры Азербайджана приобретает дополнительный вес. Возможность соединять Каспийский регион с Турцией и европейскими рынками делает нашу страну участником процессов, выходящих далеко за пределы Южного Кавказа.

На встрече главы МИД Эстонии с Президентом Ильхамом Алиевым обсуждались информационные технологии, цифровая трансформация, транспортная связанность и расширение коммуникационных линий. Глава нашего государства подчеркнул динамичное развитие отношений с Эстонией и наличие значительного потенциала для их дальнейшего расширения. При этом он обратил внимание и на развитие взаимодействия Азербайджана с Европейским союзом, напомнив о состоявшихся в текущем году контактах с руководством ЕС и встречах в рамках Дублинского саммита.

Практическое измерение сотрудничества обозначил Джейхун Байрамов. По его словам, между Азербайджаном и Эстонией уже действует 16 двусторонних документов, еще по восьми ведется работа. Объем азербайджанских инвестиций в Эстонию составляет 32 миллиона долларов, эстонских вложений в Азербайджан - 25 миллионов. Эти цифры пока не позволяют говорить о масштабном экономическом взаимодействии, однако демонстрируют наличие взаимного инвестиционного интереса и возможностей для его дальнейшего развития.

Не остался без внимания и вопрос мобильности граждан. Маргус Цахкна заявил о поддержке Эстонией процесса упрощения визового режима Европейского союза для граждан Азербайджана. Он подчеркнул заинтересованность в увеличении числа азербайджанских студентов, обучающихся в эстонских университетах, и развитии туристических обменов. Это важная составляющая отношений: дипломатическое партнерство не должно ограничиваться кабинетами министров и межправительственными документами. Оно становится устойчивее, когда его участниками оказываются студенты, предприниматели, туристы и представители профессиональных сообществ.

Отдельное место в переговорах заняли вопросы региональной и международной безопасности. Цахкна заявил, что Азербайджан и Эстония имеют схожие позиции по ряду вопросов безопасности, а также отметил наличие общих вызовов и интересов. В ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стороны обсуждали глобальную обстановку, а на переговорах с главой МИД Джейхуном Байрамовым затрагивались европейская безопасность, ситуация на Южном Кавказе и отношения с Европейским союзом.

Но, пожалуй, наиболее заметным политическим событием на полях визита стало заявление азербайджанского министра иностранных дел о возможности выдвижения кандидатуры нашей страны на пост председателя ОБСЕ. Джейхун Байрамов сообщил, что в последние недели консультации по этому вопросу активизировались, а Азербайджану предложили рассмотреть участие в формируемом пакете председательств на 2027-2029 годы. Баку выразил готовность внести позитивный вклад в будущее организации.

Важно понимать масштаб и одновременно процедурные ограничения этого предложения. ОБСЕ объединяет 57 государств, и председательствующая страна должна быть приемлемой для всех участников. На сегодняшний день окончательного решения нет. Более того, в рамках обсуждаемого пакета упоминались также Армения, Австрия и Норвегия, а Кипр и Грузия ранее подтверждали свои кандидатуры. Тем не менее сам факт того, что Азербайджану предложено рассмотреть возможность председательства, свидетельствует о его присутствии в числе государств, которые рассматриваются как потенциальные участники руководства организацией в непростой международной обстановке.

В этом контексте особенно показательно, что заявление прозвучало именно во время визита главы МИД Эстонии. Оно дополняет общую картину: Азербайджан сегодня обсуждает с европейскими партнерами не только торговлю, энергетику и транспорт, но и вопросы международной безопасности и многосторонней дипломатии. Для страны, которая еще недавно воспринималась многими преимущественно через призму затяжного конфликта вокруг Карабаха, это существенное расширение международной повестки.

В конечном счете визит в Баку Маргуса Цахкны и недавний приезд Кестутиса Будриса позволяют увидеть более широкую тенденцию: Азербайджан занимает заметное место в дипломатической повестке стран Балтии и рассматривается ими как важный партнер на Южном Кавказе. А обсуждение кандидатуры нашей страны на председательство в ОБСЕ показывает, что круг международных задач, в решении которых Баку готов участвовать, продолжает расширяться. Таким образом, внешнеполитическая стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в которой сделана ставка на многовекторные связи, развитие энергетического и транспортного потенциала, расширение международных контактов и сохранение самостоятельности приносит ощутимые дипломатические результаты.