Крупнейшее в Великобритании газохранилище Rough оказалось на грани закрытия после того, как правительство Соединенного Королевства отказалось предоставлять помощь энергетической компании Centrica, которой принадлежит объект.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, руководство Centrica предупредило о риске закрытия хранилища и сокращении сотен рабочих мест в ближайшие месяцы. Отмечается, что фирма настаивает на проведении срочных переговоров с премьер-министром Великобритании Энди Бернэмом для спасения нерентабельного объекта, играющего важную роль в обеспечении национальной энергетической безопасности.

Согласно изданию, Centrica предлагает правительству профинансировать вложения в Rough на сумму £2 млрд ($2,6 млрд). В компании готовы взять на себя первоначальные инвестиции, однако надеются вернуть их за счет целевых отчислений, включенных в счета домохозяйств за электроэнергию. В Centrica указали, что в нынешней ситуации не собираются подавать заявку на получение новой лицензии на работу объекта, на долю которого приходится около половины всех мощностей по хранению газа в Великобритании. Текущая лицензия заканчивается в апреле 2027 года.

Газохранилище Rough, не использовавшееся с 2017 года, частично возобновило работу осенью 2022 года в свете энергетического кризиса в Великобритании. Объект, расположенный в южной части Северного моря, впервые открылся в 1985 году. Газохранилище может вместить до 1,6 млрд куб. м газа.