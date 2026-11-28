Мемуары бывшего президента США Джо Байдена "Обещай мне, Америка" разошлись тиражом около 21 тыс. экземпляров за первую неделю продаж.

Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, книга возглавила список бестселлеров нехудожественной литературы The New York Times, однако ее результаты оказались значительно скромнее показателей мемуаров предыдущих президентов США.

Для сравнения, книга Барака Обамы "Земля обетованная" разошлась тиражом более 800 тыс. экземпляров за первые сутки после выхода в 2020 году, а к концу первой недели продажи превысили миллион экземпляров.

Мемуары Билла Клинтона "Моя жизнь", опубликованные в 2004 году, также преодолели отметку в миллион экземпляров за первые две недели.

Книга Байдена получила сдержанные отзывы критиков. Они отмечали, что автор почти не раскрывает период своего президентства и причины отказа от участия в выборах 2024 года на фоне опасений по поводу его возраста и состояния здоровья.

На продажи могла повлиять и ограниченная рекламная кампания. 84-летний Байден проходит лечение от рака.