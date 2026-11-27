Посольство Ирана в Париже выразило недовольство французскому Министерству иностранных дел в связи с мероприятием, посвященным иранскому гражданскому обществу, которое состоялось накануне в Институте арабского мира при поддержке французских дипломатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой ан Intelligence Online, среди участников встречи были глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и президент Института арабского мира Жак Лежандр.

Недовольство Тегерана связано с обострением дипломатических отношений между двумя странами.

Летом иранские спецслужбы задержали и допросили двух сотрудников французского посольства, посетивших дом иранского графического дизайнера в Тегеране. По данным французского внешнеполитического ведомства, дипломатов удерживали в течение пяти часов и избивали. Позднее Иран запретил им возвращаться в страну.

В ответ в конце августа Париж выслал двух представителей Ирана.

Напряженность между странами усилилась и после кибератаки 12 октября на холодильные системы примерно 700 французских супермаркетов.

10 ноября МИД Франции вызвал иранского посла, резко осудив действия Тегерана.