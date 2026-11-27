Американские военные 26 ноября нанесли удар по коммерческому судну в Оманском заливе, в результате чего оно потеряло возможность передвигаться.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте командования, инцидент произошел после того, как экипаж судна попытался прорвать морскую блокаду США. Американский военный самолет выпустил высокоточный боеприпас по кормовой части судна Pacific Archer, ходившего под флагом Палау. В результате удара судно было обездвижено, при этом никто из членов гражданского экипажа не пострадал.

В CENTCOM уточнили, что судно направлялось через региональные воды после выхода из порта Бендер-Аббас.

Всего с момента возобновления морской блокады Ирана в середине июля американские военные перенаправили 158 судов, еще шесть были выведены из строя.