В Баку произошло убийство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел сегодня на территории Сабунчинского района.

Во время конфликта, возникшего в одной из чайхан района, 20-летний Сабит Садыг оглу Гашимов и Нурал Буньядлы нанесли друг другу ножевые ранения. В результате полученных тяжелых травм Сабит Гашимов скончался.

По имеющимся данным, во время происшествия ножевые ранения получил еще один человек, пытавшийся разнять участников конфликта. Он и Н. Буньядлы были госпитализированы.

По факту проводится расследование.