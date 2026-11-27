https://news.day.az/society/1877743.html Поножовщина в чайхане в Баку В Баку произошло убийство. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел сегодня на территории Сабунчинского района. Во время конфликта, возникшего в одной из чайхан района, 20-летний Сабит Садыг оглу Гашимов и Нурал Буньядлы нанесли друг другу ножевые ранения. В результате полученных тяжелых травм Сабит Гашимов скончался.
Поножовщина в чайхане в Баку
В Баку произошло убийство.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, инцидент произошел сегодня на территории Сабунчинского района.
Во время конфликта, возникшего в одной из чайхан района, 20-летний Сабит Садыг оглу Гашимов и Нурал Буньядлы нанесли друг другу ножевые ранения. В результате полученных тяжелых травм Сабит Гашимов скончался.
По имеющимся данным, во время происшествия ножевые ранения получил еще один человек, пытавшийся разнять участников конфликта. Он и Н. Буньядлы были госпитализированы.
По факту проводится расследование.
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