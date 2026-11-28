Сборная Азербайджана успешно выступила на чемпионате Европы среди спортсменов с нарушениями слуха, который проходил в городе Цахкадзор (Армения).

Как сообщили Day.Az в Азербайджанском дефлимпийском комитете, национальная команда, представленная шестью спортсменами в соревнованиях по греко-римской борьбе, завоевала в общей сложности шесть медалей: три серебряные и три бронзовые.

В соревнованиях среди взрослых Кенан Аллахвердиев (весовая категория до 60 кг) и Тунджай Ибрагимзаде (до 77 кг) стали серебряными призерами, а Мурад Джафаров (до 55 кг) завоевал бронзовую медаль.

Джахун Исазаде успешно выступил сразу в двух возрастных категориях. Он стал бронзовым призером среди молодежи в весовой категории до 60 кг, а среди взрослых - до 63 кг. Ислам Рзаев (до 130 кг) завоевал серебряную медаль в молодежных соревнованиях.

Таким образом, представители Азербайджана завершили чемпионат Европы с тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.