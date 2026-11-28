https://news.day.az/world/1877753.html В Турции нашли пропавших во время экскурсии детей В Турции после нескольких часов поисков обнаружили автомобиль, перевозивший 10 девочек в возрасте от 14 до 17 лет и трех сотрудников учреждения для детей из Коджаэли. Все пассажиры найдены живыми.
В Турции нашли пропавших во время экскурсии детей
В Турции после нескольких часов поисков обнаружили автомобиль, перевозивший 10 девочек в возрасте от 14 до 17 лет и трех сотрудников учреждения для детей из Коджаэли. Все пассажиры найдены живыми.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, группа отправилась на экскурсию в природные парки Йедигеллер и Гельджюк, расположенные в провинции Болу. Однако во время возвращения связь с автомобилем была потеряна.
В поисковой операции участвовали более 200 человек, в том числе сотрудники жандармерии и спасательных служб. Для обнаружения пропавших также использовались беспилотники.
В итоге автомобиль нашли в лесистой местности. Он застрял в болоте.
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