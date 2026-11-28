Германия утвердила рекордный бюджет на 2027 год
Бундестаг принял федеральный бюджет Германии на 2027 год. За документ проголосовали 316 депутатов, против выступили 260.
Как передает Day.Az со ссылкой на немецкие СМИ, общий объем расходов составит €555,94 млрд, что на €31,4 млрд больше показателя текущего года.
На инвестиции предусмотрено €61,85 млрд, а объем новых заимствований достигнет почти €123 млрд.
Особое внимание в бюджете уделено обороне. С учетом средств специального фонда Бундесвера расходы на военные нужды увеличатся со €108,2 млрд в 2026 году до рекордных €139,4 млрд в 2027 году.
Кроме того, бюджет предусматривает выделение €11,6 млрд на поддержку Украины - примерно столько же, сколько в текущем году.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре