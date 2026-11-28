Бундестаг принял федеральный бюджет Германии на 2027 год. За документ проголосовали 316 депутатов, против выступили 260.

Как передает Day.Az со ссылкой на немецкие СМИ, общий объем расходов составит €555,94 млрд, что на €31,4 млрд больше показателя текущего года.

На инвестиции предусмотрено €61,85 млрд, а объем новых заимствований достигнет почти €123 млрд.

Особое внимание в бюджете уделено обороне. С учетом средств специального фонда Бундесвера расходы на военные нужды увеличатся со €108,2 млрд в 2026 году до рекордных €139,4 млрд в 2027 году.

Кроме того, бюджет предусматривает выделение €11,6 млрд на поддержку Украины - примерно столько же, сколько в текущем году.