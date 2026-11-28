Автор: Зульфугар Ибрагимов

При указании места рождения в паспортах выходцев из Карабаха необходимо руководствоваться положениями парафированного мирного соглашения, чтобы не расширялся военный пантеон "Ераблур", поскольку эти два обстоятельства несовместимы, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Либо "Ераблур" должен расширяться, либо мы должны оставаться в рамках принципов парафированного мирного соглашения. Это очень простой политический выбор", - цитируют премьера армянские СМИ.

Пашинян добавил, что является первым руководителем Армении, за время правления которого на протяжении двух лет и восьми месяцев территория "Ераблура" вообще не расширялась.

Армянский премьер прав. То, что власти Армении, пусть и не по своей воле, встали на путь истинный, остановило расширение пантеона "героев". Там и так несколько тысяч захоронений, а Ереван не безразмерный.

Разумеется, война не начнется из-за того, что у какого-то убогого Бегларяна в паспорте появится "арцах", но такие решения остановят мирный процесс. Остановка мирного процесса будет означать возвращение региона к состоянию "ни войны, ни мира". Границы и коммуникации не откроются, Армения останется в изоляции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Официальный Ереван это прекрасно осознает, поэтому и принимает непопулярные решения, после которых на его голову обрушиваются новые проблемы.

Отрицать реалии - историческая, можно сказать, традиция армянства. Смотреть на солнце и утверждать, что сейчас ночь, лучше наших соседей никто не умеет. Более того, у наших соседей большие сложности с вопросом о месте рождения. Одни хотят считать, что родились в "арцахе", другие, что в "бердзоре", третьи - что в некоем "карин таке". И не понимают, что существуют все эти названия только в их воображении. Их нет на карте, их нет в международных реестрах.

В Армении продолжаются протесты в связи с графой о месте рождения в биометрических паспортах. Напомним, что согласно изменениям в законодательстве, в этой графе гражданских паспортов будет указываться страна рождения гражданина. Прежде туда можно было вписывать то, что нравится, теперь правительство решило вопрос упорядочить. И это вызвало бурю возмущения.

Группа добровольно выехавших из Карабахского региона Азербайджана армян устроила пикет перед зданием армянского правительства с воплями и истериками. Сквозь крики и нытье слышалось: "не хотим!" Не хотят они, чтобы в их паспортах указывался местом рождения Азербайджан. Хотя каждый из этой массы родился именно в Азербайджане, а многие даже в Азербайджанской ССР.

Некто Исраилян, возглавляющий НПО под говорящим названием "возрождение "арцаха"", кричал громче всех, заявляя, что указание в паспортах выходцев из Карабаха правильного места рождения - это самоубийство, это недопустимо. Как уже стало традицией, указание в паспортах реального места рождения объявлено "программой Алиева". И даже больше - "отуречиванием".

Оппозиция в угаре. Такого удовольствия реваншистская тусовка давно не получала. Что может быть приятнее - натравить толпу дезориентированных лиц на правительство и попортить нервы Пашиняну. Бывшие жители Карабаха для того и были вывезены с азербайджанской территории, чтобы впоследствии использовать их в подобных целях.

На днях такую же истерику устроил небезызвестный Артак Бегларян. Он топал ножками и грозил обратиться в международные суды, чтобы заставить власти разрешить указывать в паспортах "степанакерт", "мартакерт" и "мартуни". Но как власти могут разрешить такое, если населенных пунктов с такими названиями в природе нет? Реваншисты утверждают, что не считали Карабах Азербайджаном, поэтому это не был Азербайджан. И не важно, что весь мир с ними не согласен.

В качестве выхода Бегларян даже готов указать в своем паспорте страной рождения СССР. Родился этот тип в 1988 году в НКАО Азербайджанской ССР. В его метрике указан не СССР, а Азербайджанская ССР, но он не желает признавать этого факта. Если что, он готов съесть свою метрику, лишь бы не осталось свидетельств того, что это убожество 35 лет, то есть до сентября 2023 года, топтало именно азербайджанскую землю.

Реваншисты не могут не понимать, что сложившаяся в регионе ситуация необратима, что ноги всяких бегларянов на азербайджанской земле больше никогда не будет. Они также прекрасно понимают, что Азербайджан не станет нападать на Армению из-за графы в паспортах нескольких десятков тысяч обездоленных пропагандой армянских граждан. Именно обездоленных пропагандой. Известно и доказано, что никто армян из Карабаха не выселял и не гнал, наоборот, для них разрабатывались программы интеграции. Погнал сепаратистов в Армению страх перед наказанием, так как практически каждый второй из бывших жителей Карабаха так или иначе имел отношение к преступлениям против азербайджанского народа лично. К страху прибавилась агитация сепаратистских главарей, придумавших безумный план "мирного" захвата Карабаха руками международных организаций и союзников. Никто не ожидал, что беспрецедентное давление на Баку не сработает и добровольно выехавших армян никто обратно не впустит.

Так вот, что бы не было указано в паспортах бегларянов, война из-за этого не начнется. Пашинян тут немного преувеличил, но мы понимаем, что это была попытка донести до реваншистской массы, что она будет нести ответственность за расширение "Ераблура", если мирная повестка потерпит неудачу. Графа в паспорте - это лишь символ. Так же, как изменения в Конституцию или отказ от названия "Тигранашен".

Честно говоря, устроенная в Армении возня вокруг вопроса паспортов звучит очень неадекватно. Если вслушаться - полная чушь. Азербайджанцы, изгнанные из Армении в конце 80-х, не протестуют против указания в паспортах соседней страны, потому что это реальность. Никому не приходит в голову требовать указывать вместо Армении Западный Азербайджан, выходить из-за этого на протесты, пикетировать госструктуры. Зачем смешить мир?

Интересно, есть ли предел у неадекватности. Армянские реваншисты каждый день доказывают, что она беспредельна.