https://news.day.az/society/1877746.html В Шахбузе не будет света 28 ноября в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики временно прекратится подача электроэнергии.
В Шахбузе не будет света
28 ноября в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики временно прекратится подача электроэнергии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Нахчыванское региональное управление энергоснабжения и сбыта ОАО "Азеришыг", 28 ноября на воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ Шахбуз, отходящей от подстанции "Халхал" напряжением 110/35 кВ, будут проводиться ремонтные работы.
В связи с этим с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии на территории района будет приостановлена.
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