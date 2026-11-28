28 ноября в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики временно прекратится подача электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Нахчыванское региональное управление энергоснабжения и сбыта ОАО "Азеришыг", 28 ноября на воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ Шахбуз, отходящей от подстанции "Халхал" напряжением 110/35 кВ, будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии на территории района будет приостановлена.