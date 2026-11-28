Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на выставке Airshow China 2026, которая с 7 по 13 декабря пройдет в городе Чжухай провинции Гуандун, впервые представят тяжелый военно-транспортный самолет Y-20B.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает "Синьхуа".

Y-20B - модернизированная версия Y-20 с четырьмя турбовентиляторными двигателями WS-20 высокой двухконтурности, разработанными в Китае.

Самолет будет представлен на статической экспозиции. "Посетители получат возможность осмотреть грузовой отсек Y-20B и принять участие в имитации полета", - говорится в публикации.

Также на мероприятии китайская сторона покажет истребители-невидимки J-35A и J-20A, многоцелевой истребитель J-16 и самолет-заправщик YY-20A.