В Индии около 400 тысяч человек приняли участие в свадьбе дочери влиятельного политика Ананта Сингха, которая отличилась рекордным размахом.

Как передает Day.Az, для приема гостей были построены шесть вертолетных площадок.

Праздничное угощение из 150 блюд готовили на 300 кухнях, задействовав не менее 500 лучших поваров.