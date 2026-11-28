https://news.day.az/unusual/1877629.html Во Флориде продают дом Джейсона из GTA VI - ВИДЕО Во Флориде продают дом Джейсона из GTA VI - он почти полностью повторяет жилище главного героя Как передает Day.Az, будущий хозяин получит две спальни, новый ремонт, обставленную кухню, веранду и максимальную близость к морю. За такую красоту придется отдать $739 тысяч.
Во Флориде продают дом Джейсона из GTA VI - ВИДЕО
Во Флориде продают дом Джейсона из GTA VI - он почти полностью повторяет жилище главного героя
Как передает Day.Az, будущий хозяин получит две спальни, новый ремонт, обставленную кухню, веранду и максимальную близость к морю.
За такую красоту придется отдать $739 тысяч.
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