https://news.day.az/hitech/1877631.html В Китае показали гуманоидов Iron - ВИДЕО В Китае местная компания Xpeng показала гуманоидов Iron нового поколения. Как передает Day.Az, они обладают реалистичной походкой и продвинутым ИИ, благодаря которому роботы могут общаться почти как живые люди и взаимодействовать с любыми объектами. Запуск планируется в следующем году.
В Китае показали гуманоидов Iron - ВИДЕО
В Китае местная компания Xpeng показала гуманоидов Iron нового поколения.
Как передает Day.Az, они обладают реалистичной походкой и продвинутым ИИ, благодаря которому роботы могут общаться почти как живые люди и взаимодействовать с любыми объектами.
Запуск планируется в следующем году.
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