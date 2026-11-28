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В Китае показали гуманоидов Iron - ВИДЕО

В Китае местная компания Xpeng показала гуманоидов Iron нового поколения. Как передает Day.Az, они обладают реалистичной походкой и продвинутым ИИ, благодаря которому роботы могут общаться почти как живые люди и взаимодействовать с любыми объектами. Запуск планируется в следующем году.