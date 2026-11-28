https://news.day.az/sport/1877754.html Макгрегор стал главным объектом допинг-контроля в UFC Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор возглавил список бойцов организации по количеству допинг-тестов в 2026 году. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, с начала года ирландский боец прошел 15 проверок на запрещенные вещества.
Макгрегор стал главным объектом допинг-контроля в UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор возглавил список бойцов организации по количеству допинг-тестов в 2026 году.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, с начала года ирландский боец прошел 15 проверок на запрещенные вещества.
Второе место по этому показателю делят Энтони Эрнандес и Манель Капе, которых протестировали по девять раз. Рамазан Темиров и Луис Фелипе Диас прошли по восемь допинг-тестов.
Примечательно, что в 2026 году Макгрегор провел лишь один поединок. На турнире UFC 329 ирландец уступил американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом в первом раунде.
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