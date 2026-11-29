Азербайджанские таэквондисты завоевали две медали на первенстве Европы среди кадетов, проходящем в столице Румынии Бухаресте.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представляющая нашу страну в весовой категории до 29 кг Асма Абдуллазаде завершила выступление на соревнованиях с бронзовой наградой.

На третью ступень пьедестала почета также поднялся Юсиф Нагизаде, выступающий в весовой категории до 65 кг.