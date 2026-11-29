https://news.day.az/sport/1877949.html Азербайджанские таэквондисты завоевали две медали первенства Европы - ФОТО Азербайджанские таэквондисты завоевали две медали на первенстве Европы среди кадетов, проходящем в столице Румынии Бухаресте. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представляющая нашу страну в весовой категории до 29 кг Асма Абдуллазаде завершила выступление на соревнованиях с бронзовой наградой.
Азербайджанские таэквондисты завоевали две медали первенства Европы - ФОТО
Азербайджанские таэквондисты завоевали две медали на первенстве Европы среди кадетов, проходящем в столице Румынии Бухаресте.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представляющая нашу страну в весовой категории до 29 кг Асма Абдуллазаде завершила выступление на соревнованиях с бронзовой наградой.
На третью ступень пьедестала почета также поднялся Юсиф Нагизаде, выступающий в весовой категории до 65 кг.
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