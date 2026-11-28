Азербайджанские музыканты - директор Международного центра мугама, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде и солист Центра, заслуженный артист, исполнитель на нагара Камран Керимов приняли участие в III Всемирном фестивале культуры (World Culture Festival Karachi 2026), который прошел в пакистанском городе Карачи.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЦМ.

Фестиваль, организованный Советом искусств Пакистана (Arts Council of Pakistan), продолжался 25 дней и объединил более 1000 деятелей искусства из 153 стран мира. В его рамках состоялись многочисленные концерты, театральные постановки, выставки и другие культурные мероприятия, направленные на развитие международного творческого сотрудничества и укрепление межкультурного диалога.

Одним из центральных событий фестиваля стала торжественная церемония закрытия, состоявшаяся на площади YMCA в Карачи. Концерт собрал более 5000 зрителей и объединил на одной сцене музыкантов из 20 стран, в том числе Азербайджана, США, Алжира, Чехии, Италии и Пакистана.

Азербайджанские исполнители представили зрителям яркую музыкальную программу, продемонстрировав богатство национального музыкального наследия, искусство мугама и выразительные возможности традиционных инструментов. Их выступление было встречено горячими аплодисментами публики. Вместе с азербайджанскими музыкантами на сцене выступили известный пакистанский исполнитель на рубабе Башарат Бабар, чешский музыкант Томаш Рейндл и итальянский скрипач Андреа.

По завершении концерта Сахибу Пашазаде и Камрану Керимову была вручена главная награда фестиваля.

В рамках закрытия также состоялось масштабное представление с участием местных и зарубежных танцоров, включавшее традиционный суфийский танец "дхамал", а также хореографические номера, отражающие культурное многообразие пакистанских провинций Синд, Пенджаб и Белуджистан.

В мероприятиях фестиваля приняли участие представители дипломатического корпуса, деятели культуры и официальные лица Пакистана. В частности, церемонию закрытия посетили главный министр провинции Синд Сейид Мурад Али Шах и представители различных стран.

Официальный прием в честь участников фестиваля

В рамках фестиваля губернатор провинции Синд Сейид Мухаммад Нихал Хашми организовал в Губернаторском доме официальный прием и торжественный ужин в честь участников World Culture Festival Karachi 2026.

На мероприятии присутствовали представители руководства Пакистана, дипломаты и деятели культуры из разных стран, в том числе азербайджанские музыканты Сахиб Пашазаде и Камран Керимов.

Выступая на приеме, губернатор подчеркнул богатство и многообразие пакистанской культуры, отметив, что искусство не знает границ, а встреча в Карачи представителей творческих сообществ с разных континентов свидетельствует о том, что город является пространством мира, любви и культурной гармонии.

По его словам, культурные мероприятия служат эффективной платформой для преодоления разногласий между странами, укрепления взаимного уважения и дружбы. Губернатор также выразил надежду, что зарубежные гости поделятся положительными впечатлениями о Пакистане и его гостеприимстве у себя на родине.

В свою очередь, Сахиб Пашазаде поблагодарил губернатора за теплый прием и подчеркнул важность подобных международных инициатив для укрепления связей между цивилизациями и культурами, а также для лучшего взаимопонимания между народами.

В завершение встречи Сейид Мухаммад Нихал Хашми выразил особую симпатию к Азербайджану и попросил передать братскому азербайджанскому народу слова глубокого уважения и искренние приветствия.

Выступление азербайджанских музыкантов получило освещение в пакистанских СМИ

Участие азербайджанских исполнителей в фестивале привлекло внимание одного из ведущих пакистанских телеканалов Geo News Urdu. Телеканал подготовил специальный репортаж о выступлении представителей Азербайджана, включив в него кадры репетиций и интервью с директором Международного центра мугама Сахибом Пашазаде.

В беседе с журналистами он отметил, что международные фестивали являются важной площадкой для объединения народов, культур и музыкантов, способствуют творческому общению, реализации совместных проектов и развитию новых направлений сотрудничества.

По словам Сахиба Пашазаде, в рамках фестиваля также состоялись переговоры с президентом Совета искусств Пакистана Мухаммадом Ахмадом Шахом о перспективах сотрудничества с Международным центром мугама. В ближайшее время планируется подготовить меморандум о взаимодействии между организациями. Кроме того, азербайджанские музыканты получили приглашение принять участие в следующем фестивале.

Отдельно Сахиб Пашазаде рассказал о совместном музыкальном выступлении с известным пакистанским исполнителем на ситаре, устадом Ашрафом Шарифом. По его словам, музыкант проявил большой интерес к азербайджанской музыке, выразил желание посетить Азербайджан и выступить на сцене Международного центра мугама.

Отметим, что президент Совета искусств Пакистана Мухаммад Ахмад Шах, подводя итоги фестиваля, подчеркнул особую роль искусства в укреплении мира и межкультурного взаимопонимания. Он также объявил, что IV Всемирный фестиваль культуры пройдет с 28 октября по 21 ноября 2027 года.