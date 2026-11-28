Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,37 доллара США, или на 1,3%, составив 101,40 доллара США за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 1,37 доллара США, или на 1,4%, и составила 96,64 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 2,24 доллара США, или на 3,1%, составив 70,44 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 1,53 доллара США, или на 1,6%, составив 91,24 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно последним данным Trading Economics, нефть марки Brent в пятницу подорожала выше 96 долларов за баррель, что создает предпосылки для первого недельного роста котировок за последние четыре недели. Рост цен связан с атаками на энергетические объекты и танкеры на Ближнем Востоке, усилившими опасения по поводу возможных перебоев с поставками.

Отмечается, что поддерживаемые Тегераном йеменские хуситы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Jazan в Саудовской Аравии, расположенном на побережье Красного моря, в результате чего часть его операций была временно приостановлена. Подчеркивается, что этому предшествовала более ранняя атака на нефтяной узел Ras Tanura в Персидском заливе.

"Кроме того, в среду танкер подвергся нападению в Ормузском проливе, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). На этом фоне появились неподтвержденные сообщения из Ирана о том, что на этой неделе несколько судов могли подорваться на морских минах. Несмотря на недавнее восстановление котировок, за текущий месяц цены на нефть снизились почти на 20%. Это связано с постепенным возобновлением поставок сырья из Персидского залива. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует избыток предложения на нефтяном рынке в четвертом квартале.

Участники рынка также ожидают заседания ОПЕК+, которое состоится в воскресенье. Предполагается, что страны-участницы обсудят стратегию группы в отношении объемов предложения нефти на 2027 год", - передает Trading Economics.