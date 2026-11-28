Развитие Среднего коридора создает новые возможности для бизнеса.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время визита в Баку 27 ноября.

Глава МИД Эстонии отметил, что Азербайджан является стратегически важным партнером как для Эстонии, так и для Европы в целом.

"Благодаря своему географическому положению Азербайджан играет ключевую роль в укреплении транспортной и коммуникационной связанности между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.

Развитие Среднего коридора создает условия для диверсификации торговых маршрутов, повышения устойчивости цепочек поставок и создания новых экономических возможностей для бизнеса в наших регионах. Будучи членом Европейского союза, Эстония приветствует инициативы, направленные на укрепление сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, а также развитие региональной связанности", - добавил Цахкна.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию с Европой и проходящий через страны Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, после чего пересекает Каспийское море, и через Азербайджан, Грузию и Турцию выходит в Европу. Средний коридор рассматривается как альтернативный маршрут традиционным Северному и Южному транспортным коридорам, обеспечивающий связь между восточными районами Азии, включая Китай, и европейскими рынками.